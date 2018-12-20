مجلس الوزراء ينشر انفوجراف لحصاد وزارة الكهرباء في 2018

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، انفوجراف عن حصاد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال عام 2018.

وتناول الانفوجراف، نسبة إتاحة الكهرباء في مصر، والتي بلغت 100 % لجميع الاستخدامات بإجمالي قدرات كهربائية 8700 ميجا وات المضافة خلال عام 2018.

كما تناول الانفو جراف تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه (محولات- أكشاك- موزعات..) بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات دورة مركبة عملاقة (بني سويف، البرلس، العاصمة الجديدة) بتكلفة 6 مليارات يورو بالتعاون مع شركة سيمنس لتوفير (14.4 ألف ميجاوات).

وتناول الانفوجراف، مشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 580 مليون يورو لتوفير 460 ميجاوات، محطة غرب دمياط 237 مليون دولار لتوفير قدرة 250 ميجاوات، محطة قناطر أسيوط بتكلفة 747 مليون جنيه توفير قدرة 32 ميجاوات، مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان (تم التشغيل التجريبي لمحطة بنبان 1 وجاري تنفيذ بنبان 2,3,4) بتكلفة 2 مليار دولار.

وشهد عام 2018، التعاقد على إنشاء محطة توليد الكهرباء بالفحم بالحمراوين بتكلفة 4.4 مليار دولار وتوقيع اتفاقية إطارية لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء باستخدام الضخ والتخزين في جبل عتاقة بتكلفة 2.7 مليار دولار.