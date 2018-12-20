بالصور.. وزير الإنتاج الحربي يبحث تصنيع السيارات الكهربائية مع سفير الصين

كتب – محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير الصيني بالقاهرة، سونج إيقيوه، بمقر ديوان عام الوزارة.

وحسب بيان، الخميس، يأتي هذا اللقاء بعد انتهاء معرض (إيديكس-2018)، والذي جرى إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3-5/12/2018 وظهر فيه المشاركة الفعالة للشركات الصينية والتي تدل على العلاقات المتميزة بين الصين ومصر وبين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية في المجالات المختلفة، وخلال اللقاء جرت مناقشة زيادة التعاون مع الشركات الصينية لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة مثل التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءًا من الرمال.

وشهد اللقاء، الإشارة إلى رغبة الإنتاج الحربي في الاستفادة من خبرات الشركات الصينية في تكنولوجيا تصنيع إطارات السيارات كذلك تطوير المنتجات الكيماوية والبويات، وتم التأكيد أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى سياسة الانفتاح من خلال التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات العالمية في المجالات المختلفة والمساهمة بتنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر - 2030.

وأكد السفير الصيني، خلال اللقاء، حرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب المصري في جميع المجالات، مشيدا بإمكانيات وقدرات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف أنه يشجع ويحث الشركات الصينية على الدخول في شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.