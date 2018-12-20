60 % مصريون.. الكريسماس ينعش السياحة في الإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة السياحة، ورئيس غرفة الشركات بالإسكندرية السابق، إن حلول أعياد الكريسماس ورأس السنة، ساعدت على إنعاش حركة القطاع في عروس البحر المتوسط، بنسبة إشغالات بلغت 97%، موضحا أن الإسكندرية تتمتع بكل المقومات التي تجعلها على قائمة المحافظات الأكثر جذبا للسياح.

وأضاف المانسترلي، لمصراوي، اليوم الخميس،أن هناك إقبالا على الإسكندرية من مختلف المحافظات المصرية، موضحًا، أن جميع الغرف السياحية مشغولة، وتبلغ نسبة المصريين حوالي 60% فيما تترواح نسب السياح الأجانب من 35% إلى 40% من الجنسيات المختلفة بدول أمريكا وإيطاليا والصين واليابان.

وأوضح أن الاهتمام بتقنين السياحة الإلكترونية ودراسة كيفية استخدامها في التسويق للإسكندرية عالميًا ستزيد معدلات السياحة الوافدة بنسب كبيرة خاصة أن الدراسات العالمية تشير إلى أن هناك زيادة في عدد السياح بالعالم بلعت مليار سائح خلال 2018، عن طريق الحجز من خلال المواقع الإلكترونية المختصة، فضلا عن تسويق تلك المواقع في البورصات السياحية ودعم الشركات السياحية والتسويق لها خارجيًا من خلال مشاركة غرفة شركات السياحة بالاسكندرية في المعارض والبورصات السياحية التي تقام بالخارج.