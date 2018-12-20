وكيل "نقل النواب": 20 شركة ستتنافس في نقل البضائع والأفراد أسوة بأوبر وكريم قريبًا

كتبت - ميرا إبراهيم:

كشف الناىب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، عن تقدم 20 شركة تعمل في مجال النقل للحكومة بطلبات رسمية لدخول منظومة مزاولة المهنة أسوة بشركتي أوبر وكريم، على أن يشهد السوق منافسة في هذا القطاع بمجرد إقرار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي و الدولي.

وتابع عبد الله أنه عبر القانون سيتم تنظيم النقل بمشاركة ومزاراتي الداخلية والنقل والمواصلات، على ينظم القانون عملية نقل الافراد والبضائع داخل مصر وخارجها عبر الطرق البرية، مؤكدا أنه من خلال القانون المنتظر سيتم استغلال أمثل للطرق من خلال طرحها لمناقصات للشركات المتقدمة بشروط بعينها لضمان استمرارية أفضل للعمل.

وأوضح أنه سيتم السماح للشركات والافراد بمزاولة مهنة النقل للأفراد أو البضائع، وهو ما سيفتح باب قوي للمنافسة بين الشركات المتقدمة للعمل في هذا المجال سواء شركات حكومية أو خاصة أسوة بشركتي أوبر وكريم.

وأشار إلى أنه بذلك سيحصل المواطن على خدمة جيدة وسعر أقل في مجال النقل، مضيفًا أن هذا القانون سيضع شروطا لنقل البضائع وشروطًا لاستخدام الطرق.

وأشاد عبد الله بالقانون والاستثمارات التي سيدرها للدولة في ظل إنشاء 7 الآلآف طريق جديد، مشيرًا إلى أنه سيساهم في إنهاء للسيولة المروية.

وأضاف أنه بهذا القانون تسعى وزارة النقل إلى تنظيم النقل البري الداخلي والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك من أجل رفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل.