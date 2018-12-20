حدث ليلاً.. حقيقة رفع أسعار المترو و"نمرة" أفضل مطرب

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة، كان أبرزها ما يلي:

"عدس مسرطن.. ورسوم كراسات الإجابات".. الحكومة تنفي 8 شائعات -فيديوجرافيك

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، 8 شائعات انتشرت في الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي: استيراد لحوم فاسدة، واستيراد عدس مسرطن، وتراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد، وإنفاق 140 مليار جنيه على مشروعات الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية.

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السيسي لأسر المتوفين بألمانيا في 2015: "أنتم أخواتي وحبايبي" -(فيديو)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا، عددًا من أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري بمدينة دريسدن الألمانية في يونيو 2015، أثناء سفرهم بريًا متوجهين من فيينا إلى برلين للمشاركة في الترحيب بزيارته إلى ألمانيا آنذاك.

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أول تعليق من ابنة إبراهيم سعدة لـ"مصراوي" على صورتها مع علاء مبارك

استحوذت صورة نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، على اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع، الصحفية ولاء غنيم، التي التقطت عدساتها الصورة في مراسم العزاء، إلى إصدار بيان صحفي تقول فيه، إنها لم تلتقطها خلسة، وأنها تؤدي عملها بمهنية شديدة، حسب تعبيرها.

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هشام عرفات: شائعات ممنهجة عن رفع أسعار تذاكر المترو

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الخط الأول لمترو الأنفاق بدأ منذ عام 1987، مشيرًا إلى أن نظام التسعير الخاص به لم يكن يتناسب مع مستوى الخدمة.

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جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو "بعد منتصف الليل"

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة بعد منتصف الليل لعدد من محطات الخط الثالث للمترو شملت محطات الاستاد والعباسية والأهرام.

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بعد تحقيقات 12 ساعة.. أول قرار من النيابة بخصوص خطوبة طفلي كفر الشيخ

قرر أحمد الشناوي، وكيل نيابة دسوق في كفر الشيخ، بأمانة سر علاء الأدشيهي، سكرتير التحقيق، إنذار والدي الطفلين العروسين "فارس 15 سنة" و"سوسن 15 سنة".

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"الصوت والضوء": لم ندفع أي أموال للشركة الفرنسية لتطوير المشروع

قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، إن الشركة كانت تملك ودائع تقدر بـ150 مليون جنيه في البنوك في عام 2010، وبدأت تحقق خسائر بعد ثورة 25 يناير 2011.

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"ليس لدينا وقت نضيعه".. متحدث الحكومة: سحب "العلمين" من الشركة المنفذة إنذار للمتقاعسين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى مدينة العلمين الجديدة، وسحب المشروع من شركة المقاولات المنفذة، بمثابة إنذار ورسالة لأكثر من جهة وأكثر من شخص، بأن الدولة تسابق الزمن لإنجاز المشروعات.

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بالشروط والتفاصيل.. التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لـ2019 غدًا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام، بدءا من غدا الخميس وحتى الأحد الموافق 20 يناير 2019.

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أمريكا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بسبب ماتردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2016.

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بريطانيا: داعش لا يزال خطرًا رغم خسارته أراض بسوريا.. ولم ينته التحالف

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، حقق نجاحًا كبيرًا.

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عامر حسين يوضح موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بلجنة اتحاد الكرة، إنه كان يريد تنظيم مباراة الزمالك والأهلي بالدوري يوم 25 يناير المقبل ولكن الجهات الأمنية لم تُفضل الأمر.

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القيعي يكشف لمصراوي.. إمكانية ضم الشحات.. وصفقات الأهلي القادمة

أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن إمكانية التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي.

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أهداف الأربعاء.. هاتريك بيل.. ريبيري القاتل.. ثنائية توتنهام في آرسنال

زوار مصراوي الأعزاء، نستعرض يوميًا أهم الأهداف التي سجلت خلال الدوريات الأوربية المختلفة يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمير 2018:

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مؤلف أغنية "لو باقي في عمري" لمحمد منير: لهذا السبب استغرق إعدادها عامين

طرح الفنان محمد منير، مساء أمس الثلاثاء، ثاني أغنيات ألبومه الجديد "وطن" والتى تحمل اسم "لو باقي من عمرى"، من كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع موسيقى أحمد فرحات، والتي استغرق إعدادها حوالي عامين.

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حمزة نمرة أفضل مطرب صاعد في "أنغامي"

نشر الفنان حمزة نمرة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة أعلن بها عن مرات الاستماع التي نالتها أغانيه على موقع "أنغامي".

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سخرية متبادلة بين محمد هنيدي وأحمد أمين: "اتنين سحلب هنا"

نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" بوستر مسرحيته الجديدة " 3 أيام في الساحل".

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تم إعدادها في 4 دول.. تعرف على كواليس أغنية فضل شاكر "يلا مع السلامة"

بعد غياب دام سنوات؛ يعود الفنان اللبناني فضل شاكر رسمياً إلى ساحة الأغنية، حيث يطرح أحدث أغنياته "يلا مع السلامة" خلال الأيام القادمة.

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