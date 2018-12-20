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اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

06:33 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

يعقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات.

وعقب اجتماع الحكومة، يشهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكولي تعاون بين عدد من الجهات المعنية.

وكانت الحكومة وافقت فى اجتماعها الأخير - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التى أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.

ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري.

كما وافقت الحكومة مبدئيًا على ملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية، هذا إلى جانب تنظيم الاعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا وأيسر تطبيقًا.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بروتوكول تعاون قانون الجمارك

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