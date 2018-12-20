انتهت بإنذار من النيابة.. القصة الكاملة لخطوبة طفلي كفر الشيخ

كتب - إسلام ضيف:

بعد أربعة أيام من إثارة الجدل أنهت النيابة العامة الجدل حول خطوبة طفلي كفر الشيخ بتوجيه إنذار لوالدي الطفلين بإبعادهما عن المواطن التي تعرضهما بما لا يتناسب مع مرحلتهما العمرية.

وفيما يلي يرصد "مصراوي" تسلسل زمني للواقعة.

الأحد 16 ديسمبر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لطفلين بمحافظة كفرالشيخ في حفل خطوبة، تظهر فيه طفلة مرتدية فستان خطوبة، وطفل مرتديًا بدلة كاملة.

الإثنين 17 ديسمبر

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج، لحين بلوغ الطفلين للسن القانونية للزواج، وحتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية.

الثلاثاء 18 ديسمبر

وقع والد الطفل إقرارًا رسميًا لأحد المختصين بحقوق الطفل في مدينة دسوق بكفر الشيخ، يتعهد فيه بأن ما حدث هو خطوبة فقط، وتعهده بعدم زواج نجله إلا بعد بلوغه وعروسه السن القانوني للزواج.

الأربعاء 19 ديسمبر

النيابة العامة تُصدر توجيهًا إلى والدي الطفلين بالنأي بطفليهما عن المواطن التي من شأنها تعريض الصغيرين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهما "14 و15 عامًا".​