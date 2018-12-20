بـ1700 جنيه.. رحلات الكريسماس إلى الأقصر وأسوان

كتب ـ يوسف عفيفي:

مع احتفالات أعياد الكريسماس في العالم تنتعش نسبة الإشغالات بالمناطق السياحية المصرية، وتعد الأقصر وأسوان من أكبر المناطق السياحية جذبًا للسياح خلال الموسم الشتوي، لتميزها بالحضارة الفرعونية والمقابر القديمة والتاريخية والجو المعتدل وجمال الطبيعة الساحر.

وتتسابق الشركات السياحية لطرح برامجها السياحية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء لقضاء رحلة سعيدة في أعياد الكريسماس، ورأس السنة الجديدة، إلى المدن الأشهر في مصر وعلى رأسها مدينتا الأقصر وأسوان.

وذكرت إحدى الشركات في إعلانها التسويقي قائلة: لو عاوز تقضي الكريسماس، وبتحب الهدوء وراحة البال وحابب تعيش أيام حلوه مليانه هدوء في الأقصر وأسوان على أحسن نايل كروز تاور برستيچ 5 نجوم ديلوكس، بسعر محصلش يبلغ 1700 جنيه للفرد على النحول التالي:

ـ خلال شهر ديسمبر لمدة 4 أيام / 3 ليال كل يوم أربعاء من أسوان، ولمدة 5 أيام / 4 ليال كل يوم سبت من الأقصر بسعر 2350 جنيها فقط للفرد الواحد، وتشمل الأسعار، الإقامة ووجبات "إفطار- غداء ـ عشاء"، وزيارة المزارات السياحية ورسوم دخول المناطق الأثرية، والانتقالات الداخلية، واستخدام حمام السباحة.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن، الوصول الى المركب فى أبوسمبل، وحضور عرض الصوت والضوء، والإبحار إلى زيارة قصر ابريم، ثم إلى زيارة معبد عمدا، وبعدها إلى زيارة وادي السبوع، وكوم الدكة والمحرقة، ومقابر بنى نوت، وزيارة معبد كلابشة بأسوان، وزيارة السد العالي، ورمز الصداقة، والقرية النوبية.

ونوهت إلى أن سياسة الأطفال، تتمثل في أن الطفل الأول من 00- 06 سنوات مجانا، والطفل من 6 سنوات – 12 سنة يتم دفع 50%، موضحة أن الأوراق المطلوبة، شهادات ميلاد الأطفال، وصور البطاقات الشخصية.

فيما طرحت شركة أخرى، عرضا على رحلاتها إلى الأقصر وأسوان، على المركب مونيكا 5* من يوم 4 يناير المقبل وحتى يوم 18 من نفس الشهر لمدة 3 ليال /4 أيام إقامة كاملة مع 3 وجبات بالإضافة إلى رسوم الدخول والإرشاد السياحي والانتقالات أثناء الجولات، وذلك بسعر 2050 جنيها للفرد الواحد فقط، لافتة إلى أن مدة 4 ليال /5 أيام 3550 جنيها فقط.

فيما طرحت شركة ثالثة، عرضا خاصا ولفترة محدودة على رحلاتها إلى الأقصر وأسوان خلال أعياد الكريسماس، ورأس السنة، وذلك على نايل كروز 5* سوبر ديلوكس "مركب كُلها بلكونات"، وذلك بالانتقالات والمزارات السياحية والوجبات على السعر التالي:

ـ 4 أيام و3 ليال، بسعر يبدأ من 2450 جنيها للفرد الواحد.

ـ 5 أيام و 4 ليال بسعر يبدأ من 2850 جنيها فقط للرد الواحد.

وأوضحت الشركة أن السعر يشمل، قطار درجة ثانية VIP أو أولى إسباني ذهاب وعودة، مع وجبات "فطار ـ غداء ـ عشاء" (أوبن بوفيه)، بالإضافة إلى أن الإرشاد والمزارات السياحية وتذاكر الدخول، والانتقالات من محطة القطار والعودة وأثناء المزارات، وتقديم شاي ونسكافية وكيك و كوكيز"، وحفلات ترفيهية بالمركب "حفلة شرقي وتنورة و جلابية بارتي و ديسكو"

وتابعت الشركة أن المزارات الساحية تضم:- معبد الكرنك - معبد الاقصر- وادى الملوك- معبد حتشبسوت- تمثالين ممنون- معبد ادفو بالحنطور- معبد كوم أمبو- معبد فيلة بالمركب- السد العالي- خزان أسوان- رمز الصداقة.