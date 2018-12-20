6 أضعاف الموارد.. 7.7 مليار جنيه أجور الموظفين في القاهرة (انفوجرافيك)

كتب - محمد نصار:

ارتفع العجز المالي بموازنة محافظة القاهرة، للعام المالي الحالي 2019/2018، إلى 8.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها حوالي نصف مليار جنيه عن العام المالي السابق 2018/2017.

وبلغ إجمالي الاستخدامات (المصروفات) لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2019/2018 نحو 9 مليارات و628 مليونًا و343 ألف جنيه، حصل منها بند أجور وتعويضات العاملين بديوان عام المحافظة ومختلف المديريات على نصيب الأسد من الموازنة بـ7 مليارات و704 ملايين و259 ألف جنيه.

وينشر "مصراوي" إجمالي قيمة موازنة المحافظة من حيث الموارد وبنود الانفاق، في الانفوجرافيك التالي.​