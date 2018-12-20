جولة مفاجئة لوزير النقل بالمترو "بعد منتصف الليل"

القاهرة - مصراوي:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة بعد منتصف الليل لعدد من محطات الخط الثالث للمترو شملت محطات الاستاد والعباسية والأهرام.

وتابع الوزير انتظام العمل، ومستوى الخدمة المقدم للركاب وزمن التقاطر، وعمل أجهزة الإكس راى وعلى غرف التحكم وعلى عمل الشاشات الإلكترونية وعلى عدم وجود باعة جائلين.

والتقى عرفات، بعدد من الركاب ودار حوار معهم، أكد خلاله وزير النقل أنه اطمئن خلال الجولة على عمل السلالم الكهربائية والمصاعد بالمحطات، مشيرا الى تمتع الخط الثالث فى كل محطاته بهذه الميزة والتى تسهل تنقل الافراد بالإضافة إلى أن كل قطارات هذا الخط مكيفة وتتميز بالحداثة.

ولفت إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطارية فى أغسطس الماضى مع شركة هيونداى روتيم الكورى تختص بتمويل وتوريد 32 قطارًا مكيفًا، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتتميز من حيث التجهيز المختلف عن سابقيها، بإضافة خدمة الكول سنتر ليستمر أسطول الوحدات المتحركة بالخط الثالث للمترو على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة والخدمة العالية المقدمة لجمهور الركاب والتى لاتقل بهذا الخط عن خدمة مترو الأنفاق فى الدول الأوربية.

ثم تطرق الحوار مع الركاب حول خطة تحديث وإعادة تأهيل الخط الأول، حيث أشار الدكتور هشام عرفات الى توقيع اتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرحلة الأولى لأعمال مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل قيمته 205 ملايين يورو فى اغسطس الماضى وكذلك التوقيع مع بنك الاستثمار الأوروبى اتفاقا لدعم تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 350 مليون يورو، وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النمسا.

وأوضح أنه مع بداية العام الجديد سيتم الطرح على المقاولين فيما يتعلق بأعمال التحديث لهذا الخط، والتى تشمل إعادة تأهيل وتحديث الأنظمة من إشارات واتصالات وتغذية كهربية والكتروميكانيكى ووحدات متحركة مكيفة جديدة.