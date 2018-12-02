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وزير الرياضة والعامري فاروق يستقبلان "الخطيب" بمطار القاهرة

09:15 م الأحد 02 ديسمبر 2018
وزير الرياضة والعامري فاروق يستقبلان "الخطيب" بمطار القاهرة

محمود الخطيب

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والعامري فاروق نائب رئيس النادى الأهلى لاستقبال الكابتن محمود الخطيب بعد انتهاء فترة رحلته العلاجية، والتى استمرت عدة أسابيع بألمانيا.

وكان الخطيب وصل على الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول في رحلة ترانزيت، حيث خصصت سلطات المطار فريقًا من العلاقات العامة لاستقباله، وفتح الصالة الحكومية لمستقبليه.

وزير الرياضة العامري فاروق مطار القاهرة النادى الأهلى محمود الخطيب

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