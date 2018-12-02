مجلس "الصحفيين" يعلن فتح باب انتخابات النقاد الرياضيين في يناير

كتب- مصطفى علي:

اتفق مجلس نقابة الصحفيين- خلال اجتماعه، اليوم الأحد- برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، على فتح باب انتخابات رابطة النقاد الرياضيين يناير المقبل، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات يوم السبت المقبل.

واتفق أعضاء مجلس النقابة، على قبول أوراق ترشح الزملاء الصحفيين المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين لمدة أسبوع آخر، على أن يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة في يناير المقبل، قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.

كما اتفق المجلس على مراجعة مشروع العلاج لتطويره ومناقشة اقتراحات الأعضاء خلال الاجتماع القادم.