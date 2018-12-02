تجميد موقع "الخبر" وصرف إعانة شهرية للعاملين به

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، تجميد موقع الخبر التابع للنقابة، وصرف إعانة شهرية ألف جنيه لمدة ثلاثة أشهر فقط للعاملين به.

وتُصرف الإعانة من عوائد الوديعة التي خصصها النقيب مُسبقًا للصحف الحزبية المتعطلة، والتي تبلغ 20 مليون جنيه.

جاء قرار المجلس، اليوم الأحد، لحين توفيق الأوضاع القانونية للموقع، وذلك على خلفية اجتماع مجلس النقابة، لبحث شؤون المهنة وقضايا الزملاء.