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مجلس "الصحفيين" يسند مهمة تدريب طالبي القيد للجنة تطوير المهنة

08:48 م الأحد 02 ديسمبر 2018
مجلس "الصحفيين" يسند مهمة تدريب طالبي القيد للجنة تطوير المهنة

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه اليوم الأحد، إسناد مهمة تدريب المتقدمين للجنة القيد المقرر لها يناير المقبل، إلى لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، على أن يتم التدريب بمعهد النقابة.

وقرر مجلس النقابة، مد فترة تلقي طلبات القيد، حتى ١٥ ديسمبر الجاري، لمنح الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت لتقديم أوراقهم.

وافتتح نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم معهد نقابة الصحفيين للتدريب، وبمشاركة عدد كبير من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.

نقابة الصحفيين لجنة تطوير المهنة والتدريب قيد نقابة الصحفيين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معهد نقابة الصحفيين للتدريب الجمعية العمومية للصحفيين

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