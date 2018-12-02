"نهضة مصر" تُتيح مناهج 3 مواد للصف الأول الثانوي على بنك المعرفة خلال أيام

كتبت- ياسمين محمد:

قالت الدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، إن الشركة حصلت على موافقة وزارة التربية والتعليم؛ لإعداد مناهج الغة العربية والتربية الدينية للصفوف المطبق عليها نظام التعليم الجديد "رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي"، بالإضافة إلى جميع المناهج بالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وأضافت "إبراهيم"، في تصريحات صحفية، الأحد، أن تأليف المناهج الجديدة، تم بطريقة مختلفة، فمثلًا في مادة اللغة العربية، للصف الأول الابتدائي لم يلتزم المنهج بترتيب الأبجدية، بل بدأ بالحروف التي تكون الكلمات الأقرب للطفل مثل "أ، ب، م، ح"، لتكوين كلمات "أب، أم، حب" وبالتالي يشعر الطفل بعد أيام قليلة بأنه يعرف القراءة.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي، قالت إن الدار انتهت من إعداد مناهج تفاعلية، في مواد اللغة العربية، التاريخ، والجغرافيا، ستنتهي من إتاحتها على بنك المعرفة المصري خلال 10 أيام؛ ليطلع عليها طلاب الصف الأول الثانوي من خلال اجهزة "التابلت"، في إطار تطبيق نظام المرحلة الثانوية المعدل، والمعتمد على دمج التكنولوجيا في التعليم.

ولفتت إبراهيم، إلى أن المؤسسة توقع، بروتوكول جديد مع وزارة التربية والتعليم؛ لتدريب معلمي المرحلة الابتدائية بإحدى المحافظات، على كيفية غرس القيم والأخلاقيات الدينية في نفوس الطلاب، موضحة أن هذا البروتوكول، هدية من نهضة مصر لوزارة التعليم.

وقالت داليا إنه في ضوء البروتوكول، سيجري توفير تدريبات وجها لوجه، تقوم على ورش عمل لتضمن تفاعل المعلمين مع المادة التدريبية؛ في إطار السعي لإضافة بعدا اخلاقيا للعملية التعليمية، من خلال تقديم قصص تعالج مشكلات المجتمع بصورة مبسطة للطفل.

وأضافت أن هذا التدريب سيواكب عملية تطوير التعليم؛ لتخريج جيل متزن يتعامل مع بشكل أفضل.

وتابعت أن الدار وقعت كذلك بروتوكول "اتكلم مصري" بالتعاون مع وزارة الهجرة من شهر ونصف لتعليم اللغة العربية، مدته ثلاث سنوات وسيكون متاحا لجميع أبناء المصريين.