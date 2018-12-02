وزير الزراعة يبحث مع مسؤولي "الإيفاد" محاربة الفقر وتحسين دخل المزارعين

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) في مصر من خلال المشروعات التي يقدمها في مجالات محاربة الفقر، وتحسين الدخل لصغار المزارعين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقائه بدونال براون، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وخاليدة بوذار المدير الإقليمي للشرق الأدني، وشمال أفريقيا وأوروبا وسط آسيا، الدكتورة دينا صالح المدير القطرى لمكتب الإيفاد الشبه إقليمي بديوان وزارة الزراعة، كما حضر اللقاء الدكتور أحمد شلبي المستشار الزراعي السابق بسفارة مصر بروما.

وأوضح وزير الزراعة عمق العلاقة بين مصر والصندوق، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم جميع أشكال الدعم للدكتورة دينا صالح في مهمتها الجديدة، كذلك ستعمل على تذليل جميع الإجراءات المطلوبة لإنشاء ونجاح المكتب الإقليمى للصندوق فى مصر.

واستعرض الجانبان- خلال اللقاء- المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها في مصر، والتي تشمل مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضى القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتحسين سبل المعيشة، فضلاً عن المشروع الجديد "تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية".