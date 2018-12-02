"الآثار": نتعاون مع كل الجامعات لتطوير قدرات الآثريين والمرممين

كتب- يوسف عفيفي:

حضر الدكتور مصطفى أمين، مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السادس تحت عنوان "الآثار والتراث.. الأصالة والمخاطر والتحديات" بجامعة القاهرة.

وقال أمين، إن المؤتمر يأتي متسقا مع رسالة وزارة الآثار في استدامة الحفاظ على التراث الأثري المصري، وصيانة وحماية جميع المواقع الأثرية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا حرص وزارة الآثار على المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية التي تتيح الفرصة، لطرح كل التحديات التي تواجه الآثار والتراث المصري، وتحديد الإشكاليات التي تهدد سلامة الآثار من أجل إيجاد أفضل السبل لحل جميع المشكلات وحماية الأثر الذي هو جزء أصيل من حضارتنا وهويتنا المصرية.

وأكد أمين، دور كلية الآثار بجامعة القاهرة الرائد في الحفاظ على الحضارة المصرية، وماتحمله على عاتقها منذ تأسيسها عام 1970م من مهمة وطنية عظيمة، من تأسيس وتجهيز أثري ومرممي مصر علميا، وعمليا للقيام بدورهم في مجال العمل الأثري، فضلا عن سعيا الدائم للتعاون مع وزارة الآثار من خلال تواجد أساتذتها كأعضاء باللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية والقبطية واليهودية، والبعثات الأثرية المختلفة.

وأوضح أن وزارة الآثار تحرص دائما على التعاون مع جميع الجامعات والجهات المختصة لتطوير وبناء قدرات الأثرين والمرممين وأمناء المتاحف، من خلال عقد الدورات التدريبية وتقديم المنح الدراسية والبعثات الأثرية في مختلف مجالات العمل الآثري بما يشمل الحفائر الأثرية والترميم والصيانة، والعمل المتحفي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل، وتقيم المخاطر وإدارة الأزمات.

حضر المؤتمر الدكتور هبه نوح، نيابة عن رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمعة عبدالمقصود عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة طلعت مقرر عام المؤتمر ووكيل شئون الدراسات العليا والبحوث ومجموعة من السادة عمداء الكليات.