الجريدة الرسمية تنشر لوائح تنظيم وحضور اجتماعات الهيئات الرياضية

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسيمية، اعتماد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لوائح تتضمن شروط وضوابط حضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية.

كما تضمن المنشور، ضوابط تشكيل البعثات الرياضية المصرية، وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية، والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية، وسفر الوفود الرياضية الممثلة لوزارة الشباب والرياضة.

على أن يلغي أي حكم يُخالف ما ورد في اللائحة المرفقة لهذه القرارات، وعلى الجهات المختصة التنفيذ من تاريخ صدور القرار من تاريخه وهو الخميس 29 نوفمبر السابق.