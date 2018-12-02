  • عاجل:مباشر.. ليفربول 0 - 0 إيفرتون.. صلاح يغادر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    الجريدة الرسمية تنشر لوائح تنظيم وحضور اجتماعات الهيئات الرياضية

    06:48 م الأحد 02 ديسمبر 2018
    الجريدة الرسمية تنشر لوائح تنظيم وحضور اجتماعات الهيئات الرياضية

    الدكتور أشرف صبحي

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسيمية، اعتماد وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لوائح تتضمن شروط وضوابط حضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية.

    كما تضمن المنشور، ضوابط تشكيل البعثات الرياضية المصرية، وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية، والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية، وسفر الوفود الرياضية الممثلة لوزارة الشباب والرياضة.

    على أن يلغي أي حكم يُخالف ما ورد في اللائحة المرفقة لهذه القرارات، وعلى الجهات المختصة التنفيذ من تاريخ صدور القرار من تاريخه وهو الخميس 29 نوفمبر السابق.

    الهيئات الرياضية وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي المعسكرات ارياضية

    الخبر التالى:

    "الآثار": نتعاون مع كل الجامعات لتطوير قدرات الآثريين والمرممين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان