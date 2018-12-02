وفد النقل الأمريكي يتفقد إجراءات التأمين بمطار القاهرة الأسبوع المقبل

كتب- طه عبيد:

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي، لزيارة وفد أمني من هيئة سلامة النقل الأمريكي الأسبوع المقبل، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة بالمطار، لتأمين الركاب، خاصة المسافرين لأمريكا، وأيضا تأمين الطرود المشحونة جوًا عبر قرية البضائع على الرحلات المتجهة لنيويورك، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات المطار أكثر من مرة فى وقت سابق.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، أن الوفد الأمريكى يضم خبراء في أمن الطيران المدني، يتفقد خلالها إجراءات التأمين المتبعة على ركاب رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك، بداية من دخولهم إلى صالة السفر وحتى صعودهم إلى الطائرة، ورصد عمليات الفحص والتفتيش التى تتم للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر أن الوفد يقوم خلال جولته بالمطار، والتى تستغرق 5 أيام، بتفقد إجراءات التأمين على الطرود المشحونة من قرية البضائع وتأمين حاويات الطعام، وكذلك أسوار المهبط والنقاط التامينية داخل أرض المهبط.