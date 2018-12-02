وزير الدفاع يلتقي نظيره الإماراتي قبل المشاركة في "إيديكس 2018"- فيديو

الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة

(مصراوي):

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محمد بن أحمد البواردي، عضو مجلس الوزراء الإماراتى وزير الدولة لشئون الدفاع والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً لحضور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2018).

تناول اللقاء، أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية فى ظل الظروف الراهنة، كما ناقش الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي عن تمنياته بنجاح معرض "إيديكس 2018" الذي يعد من أهم الملتقيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، رحب القائد العام بمشاركة عدد من الشركات الإمارتية والوفود الرسمية بالمعرض على أرض بلدهم الثاني مصر.

حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.