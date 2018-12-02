"شباب مصر للمحليات" تعقد اجتماعها الأول استعدادًا للانتخابات

إقبال كبير من الركاب والعاملين بمطار القاهرة على مبادرة "فيروس سي"

كتب - أسامة عبدالكريم:

عقدت قائمة شباب مصر للمحليات الاجتماع التنسيقي الأول لها، بأحد فنادق القاهرة اليوم، بحضور قيادات القائمة، وبرئاسة الدكتور خالد بدوي المنسق العام لشباب مصر.

ناقش اللقاء الخطة الاستراتيجية والوقوف علي أهم المحاور التي سيعمل عليها الشباب في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الخطط والرؤي لعدد من الملفات، بمشاركة شباب يمثلون جميع فئات وأطياف الشعب، وعدد من طلبة وخريجي الجامعات من مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد بدوي، المنسق العام لشباب مصر، أن المشاركة وتبادل الرؤي هي سياسة التعامل مع كافة الفئات، لتحقيق أعلي معدل جودة في تقديم خدمة جيدة للمواطن، مشيرًا إلى أن الشباب هم المحرك الرئيسي لدفع عملية التنمية كما يؤكد السيد الرئيس دائمًا.

ونوه "بدوي" إلي عدم تلقي شباب القائمة أي دعم، وقال إن جهود شباب القائمة هي الداعم الذاتي لها.

يذكر أن الاستمارة الإلكترونية علي صفحة شباب مصر تلقت طلبات تبلغ ١٥ ألف استمارة إلكترونية في جميع مراكز الجمهورية.