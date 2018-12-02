أكثر الكلمات إنتشاراً

الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا رانيا يوسف جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

سبب 35 مليون وفاة عالمياً.. 8 معلومات عن "الإيدز" (فيديو جراف)

03:52 م الأحد 02 ديسمبر 2018
سبب 35 مليون وفاة عالمياً.. 8 معلومات عن "الإيدز" (فيديو جراف)

صورة تعبيرية

إعداد - أحمد جمعة

أحيت دول العالم أمس السبت، اليوم العالمي للإيدز، والذي يوافق بداية ديسمبر من كل عام، وهو حدث سنوي تحتفي به البلدان حول العالم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر اتساقا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العلاج المنقذ للحياة الذي يحتاج إليه المتعايشون مع الفيروس على نحو يحترم حقوقهم الإنسانية ويحفظ كرامتهم.

وينشر مصراوي عددًا من المعلومات عن مرض الإيدز في الفيديوجراف التالي:​

اليوم العالمي للإيدز نقص المناعة البشرية فيروس

الخبر التالى:

رئيس "دفاع البرلمان الفرنسي" لـ "عبدالعال": مظاهرات باريس تحولت إلى تخريبية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان