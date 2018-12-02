سبب 35 مليون وفاة عالمياً.. 8 معلومات عن "الإيدز" (فيديو جرافيك)

إعداد - أحمد جمعة

أحيت دول العالم أمس السبت، اليوم العالمي للإيدز، والذي يوافق بداية ديسمبر من كل عام، وهو حدث سنوي تحتفي به البلدان حول العالم للدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر اتساقا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتوفير العلاج المنقذ للحياة الذي يحتاج إليه المتعايشون مع الفيروس على نحو يحترم حقوقهم الإنسانية ويحفظ كرامتهم.

وينشر مصراوي عددًا من المعلومات عن مرض الإيدز في الفيديوجراف التالي:​