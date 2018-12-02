"رياضة النواب" تعقد أول جلسة استماع مع رؤساء الاتحادات بشأن القانون الجديد

القاهرة- مصراوي:

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أول جلسة استماع موسعة مع رؤساء الاتحادات

بشأن مناقشة قانون الرياضة الجديد، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس اللجنة.

واستمعت اللجنة خلال الجلسة لكافة آراء المشاركين من رؤساء الاتحادات حول القانون ورؤيتهم حول أحقية التعديل أم الإبقاء عليه كما هو بحيث يكون متواكبا مع حجم التطلعات والطموحات لكافة المعنيين بالمنظومة ويكون محل توافق.

من جانبه قال أشرف رشاد، إن قواعد المصلحة الوطنية تستدعي الاستماع لكافة الآراء المؤيدة لفكرة تعديل القانون والرافضة له على حد سواء بحيث تصل اللجنة في النهاية لقناعة تامة حول قرارها الأخير بشأن إجراء تعديل من عدمه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح جلسة الاستماع، أن اللجنة تضع نصب أعينها رؤى الطرفين وتخوض النقاش ليس لتصل لقرارا بتغيير القانون أو إقراره فقط إنما هو بحث عن قناعة لتحقيق الصورة التي تحقق قواعد المصلحة الوطنية وتعظم استفادة المهتمين بالرياضة بكل طوائفهم.

وتابع: "حينما تعمل من أجل الوطن فعليك أن تعمل بالطهر الكافي لتخلص نواياك تجاهه وتنسى أي قبلة سواه وحينما تفكر فى المواطنين عليك أن تتحلى بالصبر والحكمة اللذين يمنحانك القوة اللازمة للاستمرار مهما عانيت، ولقد تعرضت لقانون الرياضة راغبا في خدمة الوطن وإرضاء للمهتمين به في كل القطاعات لكنني فوجئت بالأمر أعظم مما كنت اتخيل".

واختتم كلمته: "على بركة الله نبغى الصواب وبفضل الله ستكون النتيجة المرضية لقناعتنا وللفريقين".