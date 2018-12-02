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"البسوا ثقيل الشتاء بدأ".. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس 72 ساعة

03:03 م الأحد 02 ديسمبر 2018
"البسوا ثقيل الشتاء بدأ".. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس 72 ساعة

ارشيفية

كتب &ndash; أسامة عبد الكريم
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء لطيفة نهارا على جميع الأنحاء اليوم وغدًا، مائلة للبرودة ليلا، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار.

وأضاف عبد العال لمصراوي، اليوم الأحد، أن الثلاثاء المقبل يشهد نشاطا كثيفا للرياح، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، محذرًا: "الشتاء بدأ بالفعل، ولا يجب تخفيف الملابس".

هيئة الأرصاد الجوية أحمد عبدالعال الطقس درجات الحرارة الأمطار

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