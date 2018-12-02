"8 آلاف كم طرق".. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر إنجازات "النقل"

كتب - محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جهود الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2018.

ونشر المركز الإعلامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، انفوجراف لتشييد 8 آلاف كم ضمن شبكة طرق جديدة بتكلفة بلغت 85 مليار جنيه، بالإضافة إلى خلق محاور تنموية جديدة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق، ومن ثم تسهيل الحركة وتقليل الاختناقات المرورية.

وأوضح الإنفو جراف انخفاض حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 24%، وأيضًا انخفاض عدد المصابين من الحوادث بنسبة تصل إلى 18%.​