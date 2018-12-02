غدًا.. احتفالية لـ"مستقبل وطن" باليوم العالمي للمعاقين في محافظة البحيرة

القاهرة- مصراوي:

ينظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، غدا الاثنين، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، في الصالة المغطاة باستاد دمنهور بمحافظة البحيرة، تحت رعاية النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، في ظل اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عام متحدي الإعاقة.

وحسب بيان، الأحد، من المقرر أن يحضر الاحتفالية، اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء الحزب ونوابه، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحضور أكثر من 600 من متحدي الاعاقة من شتى أنحاء المحافظة.

كما تشهد الاحتفالية، تكريم الأبطال الرياضيين من متحدي الاعاقة، وفقرات رياضية متنوعة لرياضات متحدي الإعاقة ومنها "كرة سلة كراسي متحركة وكرة الهدف للمكفوفين" وفقرات فنية لمواهب متحدي الإعاقة وكذلك مباراة استعراضية في تنس الطاولة بين بطل العالم الكابتن ابراهيم حمدتو الذي ابهر العالم بلعبه بفمه واللاعب احمد المحص بطل افريقيا والمصنف الرابع على العالم.

بالإضافة إلى تقديم الفنان المطرب أحمد ناصر نجم ذا ڤويس أغنية الحفل.