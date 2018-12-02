وزيرة الاستثمار للنواب: لا ولاية لنا على أراضِ ودورنا تحسين المناخ

القاهرة- مصراوي:

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى للتنسيق دائما مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، لأن رأي اللجنة مهم في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش، لمناقشة ما يتعلق بملف الاستثمار وإزالة المعوقات، اليوم الأحد.

وردا على ما قاله النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بأن مصر بحاجة إلى مناخ استثمار أفضل من ذلك، لأن هناك بعض المعوقات المتمثلة في جهات الولاية وكذلك التضارب بين جهات الحكومة في هذا الشأن، أوضحت الوزيرة التزام الحكومة بما جاء في قانون الاستثمار، موضحة أن الوزارة لا ولاية لها على أي أراضي، بينما دورها يقتصر على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال التسجيل والتراخيص، وباقي الوزراء المختصين يقومون بدورهم فيما يتعلق بملف تبعية الأراضي.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تخطو خطى قوية نحو تشجيع الاستثمار من خلال توفير الكهرباء والطاقة، وكذلك شبكة الطرق والموانئ، وهو ما نتج عنه أن الاستثمارات في تزايد مستمر، وهناك زيادة في عدد الشركات.

ولفتت سحر نصر، إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام كافة الجهات المعنية وتنسيق الجهود لدعم كافة الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن تصنيف مصر تحسن كثيرا في الفترة الأخيرة من جانب عدد من الجهات الدولية.