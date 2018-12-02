وزير القوى العاملة: صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

كتب - أسامة عبدالكريم:

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 9200 دينار أردني أي ما يوازي 230 ألف جنيه مصري تقريبا.

ووفقا لبيان الأحد، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح، أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أكد فيه أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال الذين تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "جمال م. س" ضد الكفيل "الهواري. ط. أ"، وصرف 440 دينارا بما يعادل ١١٠٠٠ جنيه مصري تقريبا وتسليمه جواز سفره.

كما تم حل شكوي المواطن المصري "عبد الدايم. م. أ." ضد الكفيل "أسامة.م.أ" وصرف ٢٠٠٠ دينار بما يعادل 50 ألف جنيه مصري تقريبا، وتسليمه جواز السفر، وشكوي المواطن "شعبان. م. د" ضد مخبز "أ. و. س" بإعطاء براءة ذمة ، فضلا عن حل شكوي كل من "محمد. ا"، و"مدحت. خ" و"أحمد. ع"، ضد الكفيل "محمد .ح .أ" بالتواصل مع الكفيل والتنازل عن القضية مقابل حصول العمال علي ٦٠٠٠ دينار ما يعادل 150 ألف جنيه وتم الانتهاء من جميع المشاكل فيما بينهم .

وتم حل شكوي "حمدي. ع" ضد شركة "محمود.غ" وحصوله علي 760 دينارا بما يعادل 19 ألف جنيه مصري تقريبا ، وبراءة ذمته، فضلا عن براءة ذمت كل من "إسماعيل.أ.ع" ضد شركة الحديثة، و"صبحي.أ.أ" ضد "صالح. خ. أ"، "علي.ر" وتجديد تصريح العمل لـ"محمود. ص. ج" ضد "محمد.ع. ع" ، وإعطاء العامل "وحيد .ح .ع" جواز سفره.