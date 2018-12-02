الآثار: إزالة التعديات بمنطقة طابية النحاسين الأثرية في الإسكندرية

الإسكندرية - أ ش أ:

تمكنت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي من إزالة كافة التعديات الواقعة على منطقة طابية النحاسين الأثرية بمنطقة الشلالات البحرية بوسط الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ومديرية الأمن وحي وسط الإسكندرية وشرطة السياحة والآثار.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار - في تصريح اليوم الأحد - "إنه مازال التنسيق مستمرا بين جميع الجهاد المعنية لإزالة جميع التعديات الواقعة على المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية وإعادة ما تم التعدي عليه من أراض خاضعة لوزارة الآثار في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بإزلة كافة التعديات على أراضيها".

ومن جهته، أوضح مصطفى متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن منطقة طابية النحاسين الأثرية أنشئت في عهد محمد علي باشا، وهي طابية حربية كانت تستخدم في صناعة الأواني النحاسية الخاصة بالجيش، ونموذج فريد للعمارة الحربية تتكون من طابقين، عبارة عن بناء منتظم الشكل مستخدم فية الأحجار الدستورية في "مداميك" منتظمة، ويوجد بالطابية خمس حواصل علوية وخمس حواصل سفلية.