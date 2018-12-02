اليوم.. انطلاق مزاد أراضي "سهل الطينة" بشمال سيناء

كتب-أحمد مسعد :

قال اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذى لهيئة التعمير بوزارة الزراعة، إن مزاد بيع أراضي سهل الطينة بشمال سيناء اليوم الأحد، موضحًا، أن المساحة الكلية بلغت 400 ألف فدان تحت مسمى"ترعة الشيخ جابر".

وأضاف حلمي، لمصراوي، اليوم، أن الأراضي المقرر بيعها في المزاد، 21 ألف فدان بعد إزالة التعديات عليها، مؤكدًا، طرح 600 كراسة للشروط حتى الآن.

وأوضح مدير الهيئة، أن بيع الأراضي بهدف الاستزراع، مضيفا أنه جرى تجفيف جميع المزارع السمكية.

وأشار إلى أن أراضي مشروع الشيخ جابر بسهل الطينة كلفت الدولة 5 مليارات جنيه منذ عام 1996، ولم تأخذ الدولة حقها حتى الآن.

وتابع أن المساحة المذكورة، بداية أول طرح، مؤكدا أن تسليم الأراضي للفائزين بنهاية العام الجاري.