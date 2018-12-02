متحدث مواصلات مصر: تجزئة التذكرة حسب المحطات بداية 2019 (حوار)

حوار - محمد نصار:

قال العميد عباس مراد، متحدث شركة مواصلات مصر، إن الشركة تهدف إلى زيادة عدد الخطوط والسيارات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه في الربع الأول من عام 2019 ستكون هناك خطوط مباشرة من الجيزة وحتى أكتوبر والشيخ زايد.

وأضاف مراد، في حوار لمصراوي، أن الشركة لا تهدف إلى إقصاء هيئة النقل العام بل تعمل بالتنسيق معها، لافتًا إلى استهداف 15% من الركاب فيما تستهدف النقل العام نحو 85%، موضحًا أن الشركة تعمل على دراسة تجزئة قيمة التذكرة حسب المحطات، والتي من المتوقع الانتهاء منها في بداية 2019، وإلى نص الحوار:

ما تفاصيل مشاركة الشركة في معرض Cairo ICT؟

مشاركتنا ترتكز على إعلان أول ظهور للقاهرة على خدمة جوجل ترانزيت، ونجحت شركة مواصلات مصر في إتمام تعاقدها مع شركة جوجل العالمية، لنقل تحركات شبكة مركباتها (الأتوبيس الكبير والميني باص) عبر تطبيق Google Maps الموجود على كل الهواتف الذكية العاملة بنظام الأندرويد و IOS وبذلك تعتبر القاهرة أول مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعمل أونلاين على جوجل.

وأطلقت الشركة كارت المواصلات الذكي "مواصلاتي" والذي يعتبر أول كارت متكامل يربط لاحقًا بين وسائل النقل العام الحضري المستدام لمواصلات مصر، مع شبكة مترو الأنفاق، بالإضافة إلى تدشين أول خريطة متكاملة بين خطوط المواصلات العامة وشبكة مترو الأنفاق بالتعاون بين الوزارات المختلفة، وتشمل (وزارة النقل من خلال هيئة الأنفاق وجهاز المترو- وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية- وزارة البيئة- وزارة الاتصالات- وزارة المالية- محافظة القاهرة).

ما هي كيفية العمل عن طريق خرائط جوجل؟

عند استخدام تطبيق خرائط جوجل في مصر سيجد الراكب أيقونة نقل عام على التطبيق، وبدءًا من اليوم ومع مواصلات مصر ستنقل حركة سير مركبات مواصلات مصر بداية من نقطة انطلاقها حتى نقطة وصولها وفقا لخط السير المُعد مسبقا، وسينقل التطبيق الموعد المحدد لوصول الأوتوبيس أو الميني باص والذي سيعمل على توفير الوقت ومجهود الانتظار في الشوارع لوسيلة المواصلات، علاوة على الاقتراحات أيضا الذي يقدمها التطبيق في حالة وجود أكثر من اختيار للوصول للمكان المرغوب كصورة من صور التخطيط للوصول إلى المكان المستهدف بعد أن بدأت جوجل في دعم هذه الخدمة لخدمة ملايين المستخدمين في القاهرة الكبرى.

وهل يحصل العمليل على المعلومات بسهولة عبر التطبيق؟

اتفقنا مع جوجل على تزويد تطبيق الخرائط التابع لها بمعلومات دقيقة عن شبكة مواصلات مصر، لتصبح القاهرة أول مدينة في القارة الإفريقية تطبق مفهوم Real Time Feed حيث يقوم التطبيق بعد تحديد نقطة الانطلاق بتحديد موعد وصول الأوتوبيس أو الميني باص والمسافة المقطوعة.

ما عدد الخطوط التي تطبق هذه الخدمة عليها؟

بدأ تطبيق الخدمة في عدة خطوط أساسية تابعة لشركة مواصلات مصر، ونستهدف أن تصل قبل نهاية العام المقبل إلى 40 خطًا، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمة خلال العامين المقبلين أكثر من 8 ملايين راكب في القاهرة الجديدة، وشرق القاهرة ومدينتي السادس من أكتوبر، والشيخ زايد.

وتعتبر شركة مواصلات مصر سباقة في خدماتها للمواطنين المصريين فبعد أن نجحت في إدخال منظومة النقل العام الحضري المستدام الذكي الذي يحرص الكثير على الاستفادة منه، تبدأ اليوم في ادخال ميزة أخرى في شبكة مركباتها تساعد الراكب على تحديد زمن الركوب والوصول والمسافة المقطوعة في الرحلة".

ما حجم أسطول الشركة في الوقت الحالي وما المستهدف خلال 2019؟

في الوقت الحالي يوجد 6 خطوط في الخدمة بالفعل، وخلال شهر ديسمبر الجاري من المقرر أن نضيف للخطوط 16 سيارة جديدة على خطوط جديدة، ونستهدف إضافة سيارات جديدة في الفترة المقبلة، وفي خطة الشركة نستهدف الوصول إلى 40 خط لخدمة 8 ملايين راكب شهريًا.

ما خطتكم المرحلة المقبلة؟

تدير الشركة حاليًا شبكة خطوط واسعة متجهة من التجمع الخامس، مصر الجديدة وشبرا ومدينة العبور والزمالك وعبدالمنعم رياض، وتتطلع شركة مواصلات مصر إلى تقديم خدماتها لأكثر من 8 ملايين راكب مع مطلع عام 2020، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع نحو 3600 عامل ومهندس وسائق من خلال توفير 40 خط سير على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ربط خطوط الشبكة مع مترو الأنفاق، ويعمل لدينا في الوقت الحالي ثلث هذا العدد.

هل تسعى شركة مواصلات مصر لتأخذ مكان هيئة النقل العام بالقاهرة؟

نحن نستأجر أحد جراجات هيئة النقل العام بالقاهرة، في القاهرة الجديدة، ونتعاون معها بشكل تكميلي، وليس لنا أي هدف يتعلق بأخذ مكان الهيئة، نحن نقدم خدمة موازية لهيئة النقل العام ونحن نستهدف 15% من ركاب القاهرة، بينما تستهدف هيئة النقل العام 85% من الركاب، و"الناس عمرها ما هتقدر تستغنى عن النقل العام نظرًا لانخفاض سعر التذكرة بها عن الشركات الخاصة".

كيف ترى شكاوى المواطنين من رفع قيمة تذكرة مواصلات مصر مؤخرًا؟

أوضحنا من قبل عدة مرات للمواطنين وعبر وسائل الإعلام أنه ليست هناك زيادة في سعر التذكرة، وأن الزيادة بلغت 2 جنيه فقط وكانت مؤجلة منذ قرار الحكومة بتحريك أسعار البنزين، ولحل المشكلة استعملنا نظام كارت "مواصلاتي" والذي تبلغ التذكرة فيه 12 جنيهًا فقط، لتشجيع المواطنين على استخدام المنظومة الذكية للكروت، ونحن أرخص شركة بين الشركات الخاصة في القاهرة والأقل سعرًا منها جميعًا ونعمل على مدار 18 ساعة يوميًا.

ما تفاصيل استخدام كارت مواصلاتي داخل محطات مترو الأنفاق؟

لدينا خطة لتفعيل كارت مواصلاتي التابع لشركة مواصلات مصر على مترو الأنفاق، وهذا الأمر يجري العمل عليه في الوقت الحالي بالتكامل مع شركة المترو ووزارة النقل، وذلك للتسهيل على المواطنين والتطلع نحو خلق رابطة لجميع خطوط ووسائل النقل في العاصمة ببعضها البعض وهو أمر مستخدم في الدول الأوروبية، ولكن في الوقت الحالي ندرس مع شركة المترو طريقة تحصيل قيمة التذكرة بين الشركة ومترو الأنفاق.

هل هناك توجه لتخفيض سعر التذكرة أو تجزئة الرحلة خلال الفترة المقبلة؟

تخفيض سعر التذكر أمر غير وارد، لكن ما نفكر فيه داخل الشركة في الوقت الحالي يتعلق بتجزئة قيمة الرحلة، ويدفع المواطن قيمة الرحلة على حسب عدد المحطات تحقيقًا لمبدأ العدل، فليس من المعقول أن يركب مواطن محطة واحدة أو محطتين بـ12 جنيه داخل الكارت أو 15 خارجه ويركب مواطن آخر كافة المحطات بنفس التكلفة، وهذه التجزئة مستوحاه من مترو الأنفاق في تقسيم الرحلة إلى 3 مراح، ومن الممكن أن ننتهي من دراسة هذا الأمر ليبدأ تطبيقه بداية عام 2019.

ما المدن الجديدة التي تستهدف الشركة الوصول إليها خلال الفترة المقبلة؟

في الوقت الحالي نعمل على الانتهاء من توقيع اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتشغيل الخدمة داخل عدد من المدن العمرانية الجديدة، ونحظر خلال الربع الأول من عام 2019 لإطلاق الخدمة في خطوط مباشرة من الجيزة وحتى أكتوبر والشيخ زايد.