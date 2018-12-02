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    "الإسكان" تعلن موعد تسليم أراضي "الاجتماعي والمتميز" ببرج العرب الجديدة

    10:14 ص الأحد 02 ديسمبر 2018
    "الإسكان" تعلن موعد تسليم أراضي "الاجتماعي والمتميز" ببرج العرب الجديدة

    مدينة برج العرب الجديدة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأن جهاز المدينة يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/1/2019، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضي الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية5/4/2018.

    وقال رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة في بيان له اليوم، إن تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء26/12/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع201 : 250، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع من451 : 500، يوم الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، يوم الاثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، يوم الإثنين 21/1/2019.

    وأضاف بدوى، أن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية، من 872 : 892، يوم الخميس 17/1/2019، موضحًا أن يومي الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي السادس بالمجاورة الأولى، ويومي الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضي بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.

    عصام بدوي مدينة برج العرب الإسكان الاجتماعي الإسكان المتميز

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