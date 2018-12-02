أبرزها "الكافيار والجمبري".. عمرو أديب يكشف السلع المتضررة من رفع سعر الدولار الجمركي

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدًا أن الأصناف البحرية المستوردة مثل "الكافيار" وأسماك الزينة من ضمن السلع التي ستتضرر من القرار.

وأضاف أديب، في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر": "اللي عاوز يتفرج على أسماك زينة يبقى يدفع بالدولار الجمركي، دي بلد عايزة تقف على رجليها مش عاوزة تتدلع.. عن ما حد ربى أسماك زينة خالص".

وأشار إلى أن المأكولات البحرية المستوردة مثل "الجمبري والاستاكوزة" ستتضرر أيضًا من رفع سعر الدولار الجمركي، معقبًا: "الجمبري والاستاكوزة يولعوا، محدش مهتم بالمستورد عندنا السويسي زي الفل.. أنا أعرف ناس متعرفش يعني إيه استاكوزة أصلا، لية بقى عاملين مناحة".

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر أمس، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية ليكون وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي، مع استمرار تثبيت سعره للسلع الاستراتيجية والأساسية ومدخلات الإنتاج عند 16 جنيهًا.