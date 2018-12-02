مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: أنظار العالم تتجه نحو مصر من أجل "إيدكس 2018"

كتب محمد سامي:

قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن معرض "إيدكس 2018" رسالة بأن مصر وضعت أعينها على الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع بعد نصر أكتوبر المجيد في 1973.

وأضاف شهود في تصريح خاص لمصراوي، أن مصر درست كل المعارض العسكرية التي أقيمت في دول سابقة خلال استعدادها لهذا المعرض الكبير، هذا فضلًا عن الاستعانة ببعض الشركات الدولية المتخصصة كي يظهر المعرض بالصورة المشرفة التي تعبر عن قيمة مصر.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى أن الأنظار تتجه إلى مصر حاليًا كي يرون كيف يخرج هذا المعرض للنور، موضحًا أن الهيئة العربية للتصنيع شهدت في السنوات الأخيرة محاولات إحيائها ووضعها على الطريق الصحيح.

وأكد أن المعرض خطوة على الطريق الصحيح، ويبعث كذك برسالة مفادها أن مصر تسير في مسارات متوازية ومنطقية وعقلانية على كافة الجهات.

وأوضح أن «إيديكس 2018» يعد فرصة لإطلاع العالم أجمع على طبيعة تسليح الجيش المصري وتنويع مصادر التسليح المصري، كما أن مصر تقوم بتصنيع منظومات تسليح، ومن المهم جدا التسويق لها، والمؤتمر يعد فرصة لتسويقه.

وأكد الخبير العسكري أن «إيديكس 2018» يرسل رسالة للعالم بأن مصر آمنة؛ إذ إنه سيفتح بابا جديدا أمام السياحة من خلال شعور مدعوي المؤتمر بالأمن والأمان في مصر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 373 شركة ستشارك في المعرض هذا فضلًا عن حضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و7 وزراء إنتاج حربي وفق مع أعلنه اللواء اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وهذا رقم قياسي.