اليوم .. بدء تسليم الدفعة السابعة بالمرحلة الأولى لـ"دار مصر" بالعاشر من رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الأحد، تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إنه سيتم تسليم 360 وحدة "15 عمارة"، طبقًا لما يلى:

من يوم 2/12/2018 : يوم 13/12/2018، سيتم تسليم العمارتين "70 – 71، نموذج B" بمنطقة شرق المعهد، والعمارات "3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10، نموذج A، و8 – 16، نموذج B" بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومى 16، و17/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام، وسيتم بدءًا من يوم 18/12/2018 : يوم 25/12/2018، تسليم العمارت "17 – 18 – 19 – 20، نموذج B"، بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومى 26، و27/12/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف الرفاعى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.