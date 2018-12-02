رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل اتفاقية إنشاء مركز الدراسات الصينية.. اليوم

كتب- محمد قاسم:

يعقد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد بمقر قصر الزعفران.

ويكشف عزت، خلال المؤتمر عن تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع جامعة الشعب الصينية لإنشاء أول مركز بحثي متخصص للدراسات الصينية بمصر وإفريقيا "مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير".

يذكر أن مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير سيكون له فرعان بمصر والصين، برئاسة مشتركة بين رئيس كل من جامعة عين شمس، وجامعة الشعب الصينية.