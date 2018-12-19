مبادرة "الوفد مع الناس" تنهي استعداداتها للنزول إلى الجيزة

كتب- محمد نصار:

أعلنت اللجان العامة والفرعية لحزب الوفد، البدء في تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس" تحت رعاية المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، والتي تهدف إلى عودة الوفد للشارع المصري وتقديم الأفضل للمواطن، وذلك بالتزامن مع احتفالية مئوية الوفد وثورة 1919.

وقالت اللجنة المشرفة على المبادرة، في بيان اليوم، إنها تلقت عددًا كبيرًا من المقترحات والطلبات من اللجان العامة والفرعية للحزب على مستوى المحافظات للمشاركة في المبادرة وتخصيص خطة عمل لهم لتنفيذها بالمحافظات التابعه لهم خاصة أن المبادرة ستعقد أول فاعليتها بمحافظة الجيزة إدارة الهرم ثم إلى باقي الإدارات والمراكز بالجيزة، يليها محافظة القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

وأضافت اللجنة، أن المبادرة تضم العديد من الفعليات التي تهم المواطن المصري والتي ستنفذ من خلال لجان الوفد بالمحافظات بدعم كامل من المستشار بهاء الدين أبوشقة. ​