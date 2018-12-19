الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. غدًا

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة منظومة الأسعار والمخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية.

كما يناقش المجلس متابعة مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.