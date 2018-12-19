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    الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. غدًا

    08:50 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي.. غدًا

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعي وذلك بمقر المجلس.

    ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة منظومة الأسعار والمخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية.

    كما يناقش المجلس متابعة مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منظومة الأسعار السلع الغذائية مبادرة 100 مليون صحة

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