البابا تواضروس يكرم العاملين بدار الكتاب المقدس خلال عظته الأسبوعية

كتب- إسلام ضيف:

أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدور دار "الكتاب المقدس" والتي تعد أحد أساسيات العمل في الكنيسة بشكل عام.

وشاهد البابا تواضروس، فيلما تسجيليا عن أنشطة دار الكتاب المقدس - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - وكرم العاملين في دار الكتاب الم قدس، ومدراء الفروع وقطاعات الكتاب المقدس، على مستوى الجمهورية، ورحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس في مصر، وهنأهم بالأنشطة التي يقومون بها.