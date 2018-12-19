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    البابا تواضروس يكرم العاملين بدار الكتاب المقدس خلال عظته الأسبوعية

    08:45 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    البابا تواضروس يكرم العاملين بدار الكتاب المقدس خلال عظته الأسبوعية

    كتب- إسلام ضيف:

    أشاد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدور دار "الكتاب المقدس" والتي تعد أحد أساسيات العمل في الكنيسة بشكل عام.

    وشاهد البابا تواضروس، فيلما تسجيليا عن أنشطة دار الكتاب المقدس - خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية - وكرم العاملين في دار الكتاب الم قدس، ومدراء الفروع وقطاعات الكتاب المقدس، على مستوى الجمهورية، ورحب بكل قيادات دار الكتاب المقدس في مصر، وهنأهم بالأنشطة التي يقومون بها.

    البابا تواضروس دار الكتاب المقدس العظة الأسبوعية

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