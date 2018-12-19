خبراء بالطاقة الذرية يناقشون 47 بحثًا عن إدارة النفايات المشعة والأمن النووي

شرم الشيخ- أ ش أ:

واصل خبراء الطاقة الذرية اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر المؤتمر العربي الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في يومه الرابع في شرم الشيخ، حيث بحثوا 47 بحثا تغطي محاور الأمان والأمن النووين وتطبيقات النظائر المشعة والتقنبات الذرية في الدراسات البيئية.

وقال الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية في مصر ورئيس المؤتمر إن أعمال اليوم الرابع للمؤتمر، الذي تنظمه هيئة الطاقة الذرية العربية بمشاركة هيئة الطاقة الذرية المصرية وتستضيفه مصر للمرة الرابعة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ، بدأت بمحاضرة عامة عن إدارة وتقييم مخاطر المواد الأشعاعية النووية المعززة تقنيافي صناعة النفط والغاز.

وأضاف أن أعمال المؤتمر توزعت بعد ذلك على ثلاث مجموعات في 3 جلسات صباحية وجلستين مسائيتين، وبحثت المجموعة الأولى في الجلسات الصباحية في محور الأمان والأمن النووين 4 بحوث في موضوع إدارة النفايات المشعة و 4 بحوث في موضوع تقدير المخاطر و 3 بحوث في موضوع قياس الجرعات الاشعاعية.

وأوضح أن المجموعة الثانية ناقشت في محور تطبيقات النظائر المشعة 11 بحثا في موضوع الإنتاج النباتي والحيواني، أما المجموعة الثالثة فناقشت في محور التقنيات الذرية في الدراسات البيئية 11 بحثا في موضوع التلوث البيئي.

ونوه الدكتور عاطف عبد الحميد بأن المؤتمر اختتم أعمال يومه الرابع بمحاضرة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حول إعداد الكوادر البشرية في الأمن الشامل والأمن النووي، إضافة إلى جلستين مسائيتين أحدهما في محور تقنيات وتطبيقات النظائر المشعة

وبحثت 8 بحوث في موضوع مكافحة الآفات، وجلسة ثانية في محور تقنيات وتطبيقات النظائر المشعة وبحثت 6 بحوث في موضوع حفظ الأغذية.

يشارك في المؤتمر علماء وباحثين من 12 دولة عربية حيث يتم تبادل الأفكار ونقل الخبرات، حتى تسير الأمة العربية على الدرب بقوة وثبات ولا تسمح لنفسها أن تتخلف عن ركب التقدم، حيث يبحث المؤتمر 163 بحثا تغطي كافة فروع العلم النووي المتمثلة في العلوم النووية الأساسية وتطبيقات المفاعلات النووية والمسرعات وتطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة واستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني وإدارة الموارد المائية والتقنيات النووية في التحاليل الدقيقة والمواد والخامات النووية والدراسات البيئية والأمان والأمن النووين والوقاية من الإشعاع وإدارة النفايات والحماية المادية للمنشآت النووية والطوارئ النووية والإشعاعية".

كان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد افتتح المؤتمر الأحد الماضي، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويختتم المؤتمر أعماله غدا الخميس.