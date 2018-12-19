بالشروط والتفاصيل.. التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لـ2019 غدًا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام، بدءا من غدا الخميس وحتى الأحد الموافق 20 يناير 2019.

وأوضحت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوي المركزي لهذا العام تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأضافت أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة، وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء، والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، لافتة إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة الأطفال بلا مأوى، لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأشارت إلى أنه من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن معاق، هي ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير القابل للتعلم.

وأوضحت والي أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

ولفتت الوزيرة إلى أن من شروط اختيار الأم البديلة، أن تكون أما لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين، أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

وذكرت والي أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة طول فترة رعاية للابن البديل أو ابن الزوج، بالإضافة إلى تفضيل الأم التي أوصلت الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

من جانبها، صرحت رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن سمية الألفي أن مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية ستدرس جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات، مع مراعاة الشفافية، على أن تقدم المرشحة إقرارا بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي.