مُتحدث الرئاسة يكشف تفاصيل لقاء السيسي مع أسر ضحايا حادث دريسدن

القاهرة- أ ش أ:

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم الأربعاء عددا من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية التي استمرت لمدة 4 أيام.

وأوضح راضي، أن المجموعة التي التقى بها الرئيس السيسي هم أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم برياً متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة الرئيس إلى ألمانيا في شهر يونيو عام 2015.

وحاور الرئيس، الحضور من أبناء الجالية للتعرف على أوضاعهم، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر في الخارج الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، ومن ثم يتعين العمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والذي يتطلب جهداً دءوباً وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها‪.

وأضاف راضي أن أعضاء الجالية أشادوا من جانبهم بجهود الرئيس لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر، مؤكدين حرصهم على إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع النمساوي، فضلاً عن قيامهم بنقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري بقيمه ومبادئه إلى الخارج.

وتميز اللقاء بالود والترحاب الشديدين، حيث تم التقاط الصور الجماعية والفردية التذكارية مع الرئيس وأسر المتوفين والمصابين، كما أعرب الرئيس عن خالص مواساته، مؤكدا حرصه على الالتقاء بهم وتعزيتهم شخصياً في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة فيينا.