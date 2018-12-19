"اتصلَ بوزير البترول".. رئيس الوزراء يتدخل لتوصيل الغاز لمدينة الحمام بمطروح

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كتب- محمد غايات:

التقى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، نواب محافظة مطروح على هامش تفقده مستشفى الحمام بمرسى مطروح.

وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مدبولي استعرض عدداً من التحديات التي تواجه المواطنين بالمحافظة، وطالب أحد النواب بفتح باب تقنين الأراضي مرة أخرى، نظراً لعدم تمكن بعض المواطنين من التقدم لتقنين أوضاعهم.

ولفت البيان إلى نواب المحافظة أشادوا بما يجري من أعمال تنمية في محافظة مطروح وغرب مصر بشكل عام، وشملت المطالب التي حملها النواب إدراج بعض المناطق ضمن خطة الصرف الصحي، وتطوير طريق سيوة – مطروح.

وأكد البيان، أن النواب طالبوا بإقامة عدد من كباري المشاة على الطريق الساحلي، وتطوير مستشفى الحمام. وكذا طالبوا بالدعم المالي لثلاثة أندية من محافظة مطروح مقيدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز ب هي: أندية الحمام، والرجاء، والجزيرة.

كما طالب النواب، بتأسيس شركة كهرباء مطروح لخدمة محافظة مطروح فقط، على غرار شركات الكهرباء الخاصة في المحافظات الأخرى.

ولفت البيان إلى أن النواب أشاروا إلى نقص الكوادر البشرية في مستشفيات الحمام وسيوة والضبعة، وطالبوا بتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة الحمام التي تتميز بقرب خطوط الغاز الرئيسية منها ويقطن بها نحو 250 ألف مواطن، لافتين إلى أنه يوجد حوالي 12 ألف منزل على استعداد للتقدم فوراً للحصول على الخدمة، وعلى الفور، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي اتصالاً مع وزير البترول، وطلب منه سرعة توصيل الغاز للمدينة.

وفي ختام اللقاء، نقل رئيس الوزراء تحيات رئيس الجمهورية لأهالي مطروح، معرباً عن سعادته لتواجده في المحافظة، مؤكدًا أنه سيتم بحث كافة مطالب النواب والعمل على حلها في حدود الإمكانات.

وأثنى رئيس الوزراء، على الدور الإيجابي الذي لعبته المحافظة وأهلها في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار ومساعدة قواتنا في حماية حدود مصر الغربية.