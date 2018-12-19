  • عاجل:وزارة الصحة توضح حقيقة احتواء بودرة "التلك" للأطفال على مواد مسرطنة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحمام بمطروح لمتابعة مبادرة "100 مليون صحة"

    05:44 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى الحمام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

    وذكر مجلس الوزراء في بيان له، أن مدبولي استمع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، من عدم توافر اطباء التخدير، وأجرى مكالمة بوزيرة الصحة، للعمل على سرعة حل المشكلة.

    مصطفى مدبولي مستشفى الحمام مطروح رئيس الوزراء 100 مليون صحة

    الخبر التالى:

    "اتصلَ بوزير البترول".. رئيس الوزراء يتدخل لتوصيل الغاز لمدينة الحمام بمطروح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان