رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الحمام بمطروح لمتابعة مبادرة "100 مليون صحة"

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشفى الحمام بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وذكر مجلس الوزراء في بيان له، أن مدبولي استمع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، من عدم توافر اطباء التخدير، وأجرى مكالمة بوزيرة الصحة، للعمل على سرعة حل المشكلة.