شبانة: نبحث مقاطعة أخبار نقابة الصيادلة

كتب مصطفى علي:

قال محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين ستبحث خلال اجتماع مجلس النقابة الطارئ المقرر عقده الأسبوع المقبل بمقاطعة نشر أخبار نقابة الصيادلة بشكل رسمي.

وأوضح شبانة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تنظمه النقابة لبحث واقعة الاعتداء علي صحفيين بنقابة الصيادلة، أن النقابة قادرة على استرداد حقوق الزملاء بالقانون ولن يتم التنازل عن حقوقهم التي تمثل حقوق جميع أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية. وأن الاعتداء على الزملاء الصحفيين بنقابة الصيادلة هو شرف لهم خاصة أنهم كانوا يمارسون عملهم بشرف، مشيدا بمواجهة هذا الاعتداء ببسالة.