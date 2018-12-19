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    محمود كامل: عبيد طلب الحضور لنقابة الصحفيين للاعتذار.. والحضور يرفض

    05:30 م الأربعاء 19 ديسمبر 2018
    محمود كامل: عبيد طلب الحضور لنقابة الصحفيين للاعتذار.. والحضور يرفض

    محمود كامل، عضو مجلس النقابة

    كتب مصطفى علي:

    قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة، إنه تلقى أثناء عقد المؤتمر الخاص بدعم الصحفيين المعتدى عليهم بنقابة الصيادلة الآن، اتصالا هاتفيا من عضو بمجلس النواب، أفاد بعرض محيي عبيد، نقيب الصحفيين، الاعتذار في نقابة الصحفيين بشخصه، وهو ما رفضه الحضور بالمؤتمر سواء الصحفيين المعتدى عليهم أو أعضاء المجلس.

    محمود كامل نقابة الصحفيين محيي عبيد مجلس النواب

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