محمود كامل: عبيد طلب الحضور لنقابة الصحفيين للاعتذار.. والحضور يرفض

كتب مصطفى علي:

قال محمود كامل، عضو مجلس النقابة، إنه تلقى أثناء عقد المؤتمر الخاص بدعم الصحفيين المعتدى عليهم بنقابة الصيادلة الآن، اتصالا هاتفيا من عضو بمجلس النواب، أفاد بعرض محيي عبيد، نقيب الصحفيين، الاعتذار في نقابة الصحفيين بشخصه، وهو ما رفضه الحضور بالمؤتمر سواء الصحفيين المعتدى عليهم أو أعضاء المجلس.