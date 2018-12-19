محمود كامل: رفضنا طلب نقيب الصيادلة الحضور لنقابة الصحفيين للاعتذار

كتب مصطفى علي:

كشف محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن رفض أعضاء المجلس والصحفيين المعتدى عليهم طلبا من نقيب الصيادلة بالحضور لمقر النقابة للاعتذار.

وقال كامل، خلال المؤتمر الخاص بدعم الصحفيين المعتدى عليهم بنقابة الصيادلة، والمنعقد الآن، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عضو بمجلس النواب، أفاد بعرض نقيب الصيادلة القدوم للاعتذار في نقابة الصحفيين بشخصه.

وأكد أن كافة الحضور بالمؤتمر سواء الصحفيين المعتدى عليهم أو أعضاء المجلس رفضوا العرض.