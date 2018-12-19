سعد عبدالحفيظ: محي عبيد "بلطجي محترف" وسننشر صورته "نيجاتيف"

كتب- مصطفى علي:

قال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزملاء الصحفيين المُعتدى عليهم بنقابة الصيادلة، قاموا بفضح بلطجة نقيب الصيادلة المدعو محيى عبيد، لأنه يقوم بإدخال الأسلحة البيضاء إلى النقابة واتحاد المهن الطبية بالأسلحة البيضاء والبلطجية.

ووصف سعد، عبيد بـ"البلطجي المحترف"، وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس النقابة، اليوم: "بلطجية محيى عبيد لو جزارين لن يقوموا بفعل ذلك، الزملاء دماؤهم كانت تسيل على الأرض، لم أر مشاهد مثل هذه من قبل".

وشدد "عبدالحفيظ" على أن الصحفيين لم يدخلوا في معركة مع الصيادلة، مؤكدًا أن المدعو محي عبيد هو رجل تم عزله من منصبه، وطردته الجمعية العمومية في نقابته، ولكنه احتل مقر النقابة.

ولفت عضو المجلس، إلى أن مجلس النقابة سيوجه اللوم للصحف والزملاء الذين لم ينشروا واقعة الاعتداء على الصحفيين، مؤكدًا أنها قضية النقابة كاملة، والنقابة ستقوم بمنع نشر اسم وصورة النقيب، إلا في حالة التحقيق في الواقعة، وفي هذه الحالة سيتم تشر صورته "نيجاتيف" كنوع من أنواع التأديب.

وأوضح: النقابة لن تمنع النشر فيما يخص نقابة الصيادلة التي في الأساس ترفض محي عبيد وقامت بطرده، ولكنها ستمنع النشر للمدعو، خاصة وأنه على مشارف انتخابات.

واستطرد قائلًا: "إحنا مستمرين في إجراءاتنا النقابية، ضد أي شخص تسول له نفسه الاعتداء على الصحفي أثناء تأدية عمله، والاعتداءات التي تتكرر على الصحفيين لم تمر مرور الكرام، فهي اعتداء على الشعب المصري وليس الصحفيين فقط، ولن نتهاون في حق الشعب المصري في الحصول على معلومة". ​