أول تعليق من ابنة إبراهيم سعدة لـ"مصراوي" على صورتها مع علاء مبارك

بعد توقف 7 سنوات.. استئناف حفائر "الآثار الإسلامية والقبطية"

كتب- محمد عمارة:

استحوذت صورة نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، على اهتمام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع، الصحفية ولاء غنيم، التي التقطت عدساتها الصورة في مراسم العزاء، إلى إصدار بيان صحفي تقول فيه، إنها لم تلتقطها خلسة، وأنها تؤدي عملها بمهنية شديدة، حسب تعبيرها.

وكان الكاتب الكبير وافته المنية الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه من دار الأخبار، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم، ونقل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات.

قالت نيفين إبراهيم سعدة، إن تعليقات بعض جمهور "فيسبوك" تدل على مرض عقولهم، مضيفة: "أنا مش هضيع وقتي، وأسيب الظرف اللي احنا فيه وأشوف الناس قالت إيه، دي ناس مريضة".

وأوضحت لمصراوي، الأربعاء: "فيه ناس عايزة تدور على الغلط، علاء مبارك دا أخويا، وأنا بنت إبراهيم سعدة، والكلام اللي اتقال لا يليق".

وتابعت نيفين: "أنا مشوفتش علاء مبارك من 9 سنين، الصورة طبيعية جدا، الناس مخها مريض".

اقرأ أيضا:

منهم "شفيق" وعلاء مبارك.. وزراء وسياسيون ورياضيون في عزاء إبراهيم سعدة

مصورة علاء مبارك وابنة سعدة: لم أفبرك الصورة أو أختلسها

ليلى علوي ومنى زكي ولميس.. 30 صورة لنجوم الفن والإعلام بعزاء "سعدة"

​